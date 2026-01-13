У Харкові ворог атакував дитячий санаторій: там зайнялася пожежа

Ворог атакував Харківщину / © unsplash.com

Реклама

У ніч проти 13 січня російські окупаційні війська атакували Харків ударним безпілотником, внаслідок влучання в дитячий лікувальний заклад у місті спалахнула пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, під ударом опинився дитячий санаторій у Шевченківському районі міста.

Реклама

«Зафіксовано влучання „Шахеда“ у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа», — зазначив Терехов.

Наразі інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Також перевіряються дані про можливих постраждалих унаслідок удару.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 13 січня загинуло двоє людей.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.