Укрaїнa
102
У Харкові ворог атакував дитячий санаторій: там зайнялася пожежа

Ворог атакував дитячий санаторій.

Ігор Бережанський
Ворог атакував Харківщину

Ворог атакував Харківщину / © unsplash.com

У ніч проти 13 січня російські окупаційні війська атакували Харків ударним безпілотником, внаслідок влучання в дитячий лікувальний заклад у місті спалахнула пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, під ударом опинився дитячий санаторій у Шевченківському районі міста.

«Зафіксовано влучання „Шахеда“ у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа», — зазначив Терехов.

Наразі інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Також перевіряються дані про можливих постраждалих унаслідок удару.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 13 січня загинуло двоє людей.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

102
