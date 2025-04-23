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У Харкові ворог кілька разів влучив дронами в один з районів: спалахнула пожежа
Вибухи у Харкові пролунали понад 5 разів за ніч.
У Харкові у ніч проти 23 квітня 2025 року внаслідок обстрілу, попередньо, п’ятьма ворожими БпЛА в одному з районів міста спалахнула пожежа.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Такою ж інформацією поділився мер Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соцмережах.
“Усі три “прильоти” — в одному й тому ж районі міста. На місцях влучань - пожежа. Наслідки ударів уточнюються.
Загроза повторних ударів зберігається.
Пізніше посадовці заявили, що вибухів було чотири, а пізніше — і значно більше.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська армія атакувала Харків 16 дронами, вражено чотири райони міста: Шевченківський, Київський, Новобаварський і Слобідський. В результаті обстрілу виникли численні пожежі. 10 людей постраждали, одна людина перебуває в критичному стані, двоє — в хірургії, двоє — у нейрохірургії та травматології. Один постраждалий отримав вибухові поранення, ще троє осіб отримали амбулаторне лікування.