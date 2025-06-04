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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
61
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У Харкові ворожа атака влучила по цивільному об’єкту: працюють екстрені служби

Увечері 4 червня в Харкові пролунав потужний вибух.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Близько 4 ранку у Харкові пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, ворожий удар було нанесено по території цивільного підприємства в Новобаварському районі Харкова.

Про це інформує керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

На місце події вже прямують екстрені служби. Міська влада зазначає, що на цю хвилину інформації про потерпілих не надходило, проте дані ще уточнюються.

“Інформація перевіряється”, — наголошують у місцевій адміністрації.

Мешканців закликають залишатися в укриттях, оскільки загроза повторних ударів зберігається.

Офіційні джерела обіцяють надати додаткову інформацію одразу після уточнення всіх обставин.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали кривавого удару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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