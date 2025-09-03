ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
824
Час на прочитання
1 хв

У Харкові ворожий дрон ударив по навчальному закладу — які наслідки

Салтівський район Харкова зазнав чергової атаки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Харкові ворожий дрон ударив по навчальному закладу — які наслідки

Дрон влучив у землю на території навчального закладу в Салтівському районі Харкова / © tsn.ua

У Харкові ввечері 3 вересня ворожий безпілотник типу «Молнія» влучив на територію одного з навчальних закладів, що розташований у цьому районі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав і не загинув. Повідомляється, що сам дрон влучив у землю, але вибухова хвиля завдала значних пошкоджень.

За попередньою інформацією, в будівлі закладу вибито 18 вікон і пошкоджено паркан. На місці події працюють профільні служби, які з’ясовують масштаби руйнувань.

«На місці працюють профільні служби», — повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вдень 3 вересня відбувся черговий масований обстріл України БпЛА та ракетами. Внаслідок цього зафіксовано руйнування і є потерпілі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ ракетами й безпілотниками по Україні, а саме на нічний удар у різних регіонах країни.

Тоді було пошкоджено десятки житлових будинків, енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив.

Дата публікації
Кількість переглядів
824
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie