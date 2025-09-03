- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 824
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові ворожий дрон ударив по навчальному закладу — які наслідки
Салтівський район Харкова зазнав чергової атаки.
У Харкові ввечері 3 вересня ворожий безпілотник типу «Молнія» влучив на територію одного з навчальних закладів, що розташований у цьому районі.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав і не загинув. Повідомляється, що сам дрон влучив у землю, але вибухова хвиля завдала значних пошкоджень.
За попередньою інформацією, в будівлі закладу вибито 18 вікон і пошкоджено паркан. На місці події працюють профільні служби, які з’ясовують масштаби руйнувань.
«На місці працюють профільні служби», — повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вдень 3 вересня відбувся черговий масований обстріл України БпЛА та ракетами. Внаслідок цього зафіксовано руйнування і є потерпілі.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ ракетами й безпілотниками по Україні, а саме на нічний удар у різних регіонах країни.
Тоді було пошкоджено десятки житлових будинків, енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив.