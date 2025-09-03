Дрон влучив у землю на території навчального закладу в Салтівському районі Харкова / © tsn.ua

Реклама

У Харкові ввечері 3 вересня ворожий безпілотник типу «Молнія» влучив на територію одного з навчальних закладів, що розташований у цьому районі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав і не загинув. Повідомляється, що сам дрон влучив у землю, але вибухова хвиля завдала значних пошкоджень.

Реклама

За попередньою інформацією, в будівлі закладу вибито 18 вікон і пошкоджено паркан. На місці події працюють профільні служби, які з’ясовують масштаби руйнувань.

«На місці працюють профільні служби», — повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вдень 3 вересня відбувся черговий масований обстріл України БпЛА та ракетами. Внаслідок цього зафіксовано руйнування і є потерпілі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку РФ ракетами й безпілотниками по Україні, а саме на нічний удар у різних регіонах країни.

Реклама

Тоді було пошкоджено десятки житлових будинків, енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив.