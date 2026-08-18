ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

У Харкові ворожий дрон влучив в АЗС: перші подробиці

Російський безпілотник поцілив по автозаправній станції в одному з районів Харкова.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Харкові внаслідок атаки російського безпілотника зафіксовано влучання по автозаправній станції.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ворожий дрон поцілив по АЗС в Індустріальному районі міста.

"Зафіксовано влучання ворожого дрону по АЗС в Індустріальному районі. Деталі зʼясовуємо", — повідомив Терехов.

Інформація про можливих постраждалих, руйнування та інші наслідки атаки наразі уточнюється.

Нагадаємо, що раніше Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie