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У Харкові ворожий дрон влучив в АЗС: перші подробиці
Російський безпілотник поцілив по автозаправній станції в одному з районів Харкова.
У Харкові внаслідок атаки російського безпілотника зафіксовано влучання по автозаправній станції.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, ворожий дрон поцілив по АЗС в Індустріальному районі міста.
"Зафіксовано влучання ворожого дрону по АЗС в Індустріальному районі. Деталі зʼясовуємо", — повідомив Терехов.
Інформація про можливих постраждалих, руйнування та інші наслідки атаки наразі уточнюється.
Нагадаємо, що раніше Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю
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