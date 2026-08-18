У Харкові ворожий дрон влучив в АЗС: перші подробиці

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У Харкові внаслідок атаки російського безпілотника зафіксовано влучання по автозаправній станції.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, ворожий дрон поцілив по АЗС в Індустріальному районі міста.

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"Зафіксовано влучання ворожого дрону по АЗС в Індустріальному районі. Деталі зʼясовуємо", — повідомив Терехов.

Інформація про можливих постраждалих, руйнування та інші наслідки атаки наразі уточнюється.

Нагадаємо, що раніше Федоров показав, що залишилося всередині "Епіцентру" після удару по Запоріжжю

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