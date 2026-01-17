- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 441
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові вибух у багатоповерхівці: є загиблі та постраждалі — мер
У Харкові в багатоповерхівці Салтівського району стався вибух невідомого походження, є загиблі та постраждалі.
У Салтівському районі Харкова в багатоповерхівці стався вибух невідомого походження.
Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, обставини події наразі з’ясовують.
Раніше повідомлялося, що в Харкові ворог атакував дитячий санаторій, внаслідок чого там зайнялася пожежа.