441
1 хв

У Харкові вибух у багатоповерхівці: є загиблі та постраждалі — мер

У Харкові в багатоповерхівці Салтівського району стався вибух невідомого походження, є загиблі та постраждалі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У Салтівському районі Харкова в багатоповерхівці стався вибух невідомого походження.

Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, обставини події наразі з’ясовують.

Раніше повідомлялося, що в Харкові ворог атакував дитячий санаторій, внаслідок чого там зайнялася пожежа.

441
