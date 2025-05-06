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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1584
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У Харкові виникла пожежа на одному з найбільших ринків міста: озвучили наслідки обстрілу міста

Росіяни обстріляли Харків ударними безпілотниками, унаслідок чого і спалахнула потужна пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вогонь, пожежа

Вогонь, пожежа / © pixabay.com

Пожежа на одному з найбільших ринків міста зафіксована після останнього удару ворожого безпілотника.

Про це додав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Загалом наслідки атаки Харкова ворожими БпЛА 6 травня наступні:

  • Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Шахед» спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 м кв. 

  • Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль.

  • Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок. 

  • Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.

  • Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання. 

Про це заявив у повідомленні у соцмережах очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Загалом дві години Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. 

Про це додав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наразі відомо про двох постраждалих.

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