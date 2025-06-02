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У Харкові є влучання після атаки ворожих дронів: перші подробиці
У Харкові пролунала низка вибухів.
Харків 2 червня 2025 року опинився під атакою ворожих БпЛА.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Потужні вибухи пролунали у Шевченківському районі.
Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.
Бережіть себе і залишайтеся у безпечних місцях до відбою.
Мер міста Ігор Терехов додав про вибухи у місті.
Є інформація щодо влучань у Холодногірському районі, на місці пожежа. Деталі уточнюються.
Нагадаємо, 1 червня було проведено масштабний удар по стратегічних аеродромах на території Росії. Для атаки використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, що стояли поруч з автозаправками.
Операція під назвою «Павутина» вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Її підготовка тривала понад півтора року і вимагала складної організації та високого рівня координації.
За даними СБУ, всі учасники операції перебувають на території України, тому повідомлення про їхні затримання в Росії — це лише інформаційна маніпуляція.
Також у мережі опублікували відео атаки на Оленегорськ 1 червня.