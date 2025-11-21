ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
У Харкові зафіксовано удар дрона по Слобідському району: наслідки уточнюються

У Харкові стався новий удар безпілотника по Слобідському району, міська влада уточнює тип дрона та масштаби руйнувань.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти четверга, 20 листопада, у Харкові зафіксовано влучання ворожого безпілотника по Слобідському району міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, на місці працюють усі екстрені служби.

Тип ворожого БпЛА та наслідки його удару наразі встановлюються. Залишайтеся в укриттях під час повітряної тривоги та не ігноруйье сигнали повітряної оборони.

Нагадаємо, що Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху.

