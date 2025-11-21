У Харкові зафіксовано удар дрона по Слобідському району: наслідки уточнюються

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти четверга, 20 листопада, у Харкові зафіксовано влучання ворожого безпілотника по Слобідському району міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, на місці працюють усі екстрені служби.

Тип ворожого БпЛА та наслідки його удару наразі встановлюються. Залишайтеся в укриттях під час повітряної тривоги та не ігноруйье сигнали повітряної оборони.

Реклама

Нагадаємо, що Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху.