Укрaїнa
32
1 хв

У Харкові зафіксовано удар "Шахедом" по Салтівському району

Російські війська вночі атакували Харків ударним безпілотником типу «Шахед». Ворожий дрон влучив у Салтівському районі міста, наслідки атаки наразі уточнюються.

Олена Кузьмич
Шахед

Шахед / © tsn.ua

У ніч проти 8 березня російські війська атакували Харків ударним безпілотником типу «Шахед». Під ударом опинився Салтівський район міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у Салтівському районі зафіксовано влучання ворожого безпілотника. Наразі інформація щодо руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.

На місці працюють відповідні служби. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Удар по Харкову - останні новини

Нагадаємо, вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. Вже відомо про 10 загиблих. Крім того, під час пошуково-рятувальної операції на місці нічного ракетного удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

За даними мера Ігоря Терехова, у власному будинку загинула вчителька початкових класів разом зі своїм сином, учнем другого класу. Жертвою атаки також стала учениця восьмого класу та її мама.

