У Харкові зафіксували два влучання ракет: перші подробиці

У Харкові зафіксовано два влучання ворожих ракет у Основ’янському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, одна з ракет влучила у відкриту територію. Внаслідок вибуху пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку.

Ще одне влучання сталося поблизу складської будівлі в тому ж районі. Там зазнали пошкоджень складське приміщення та припарковані поруч автомобілі.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. На місцях працюють відповідні служби, уточнюються масштаби руйнувань.

