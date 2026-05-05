Укрaїнa
У Харкові зафіксували два влучання ракет: перші подробиці

У Харкові російські війська завдали ракетних ударів по Основ’янському району — пошкоджено житлову багатоповерхівку та складські приміщення, минулося без постраждалих.

Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Харкові зафіксовано два влучання ворожих ракет у Основ’янському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, одна з ракет влучила у відкриту територію. Внаслідок вибуху пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку.

Ще одне влучання сталося поблизу складської будівлі в тому ж районі. Там зазнали пошкоджень складське приміщення та припарковані поруч автомобілі.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. На місцях працюють відповідні служби, уточнюються масштаби руйнувань.

