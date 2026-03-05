У Харкові зафіксували удари «Шахеда»: дрони поцілили по двох районах міста

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 5 березня російські війська атакували Харків ударним безпілотником типу «Шахед». Один із дронів поцілив по Основ’янському району міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Зафіксовано удар ворожим дроном “шахед” по Основʼянському району міста. Наслідки уточнюємо», — зазначив він.

Наразі інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Оновлено 04:34: падіння БПЛа типу “Шахед” маємо в Індустріальному районі. Наслідки уточнюємо.

Раніше українські військові попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників під час повітряної тривоги в регіоні.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський попередив про нову масовану атаку Росії: коли очікувати загрози.

Зеленський анонсував стратегію захисту енергетики на тлі загрози нових обстрілів.