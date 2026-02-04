У Харкові зафіксували влучання дронів "Молнія": куди поцілив ворог

Дрон "Молнія" / © із соцмереж

У Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотників типу «Молнія» у двох районах міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, один із дронів влучив у Салтівському районі. Попередньо, постраждалих немає.

Ще одне влучання сталося у Київському районі — удар припав по об’єкту інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі також немає.

Обставини та масштаби пошкоджень уточнюються. На місцях працюють профільні служби.

Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загроз.

Нагадаємо, що раніше РФ завдала ракетних ударів по Харкову та передмістю.