Квартира, в якій загинуло подружжя / © Суспільне Харків

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У Харкові внаслідок російської атаки загинуло молоде подружжя — Валерій та Дар’я. Російський ударний безпілотник влучив безпосередньо у їхню квартиру. Сусіди згадують їх як молодих, активних людей, які нещодавно зробили ремонт і почали жити у своїй квартирі.

Про це повідомляє «Суспільне Харків».

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Трагедія сталася вранці 26 листопада 2026 року. Російські війська атакували Харків ударними «Шахедами». Один із них влучив у квартиру на 15-му поверсі 16-поверхового житлового будинку.

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За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок удару загинули двоє людей — чоловік та жінка. Разом з подружжям у квартирі також загинув кіт.

«Моя квартира розташована над квартирою, в яку було влучання. Мене вдома не було, я був за містом, в іншому будинку. Нам пощастило з дружиною. На жаль, сусіди знизу загинули. Дуже співчуваю їхнім близьким. Я з ними спілкувався, телефоном спілкувалися, в нього (сусіда — ред.) навіть були ключі від моєї квартири, оскільки я тут рідше проживав, ніж він. То про всяк випадок, раптом якісь побутові аварії, щоб він міг піти перекрити щось», — розповів сусід подружжя Володимир Безрук.

© Суспільне Харків

«Я про їхню сім’ю багато не знаю. Знаю, що вони молоді активні люди, які намагалися жити і будувати своє життя. Мабуть, перед повномасштабною війною закінчили тут ремонт. Почали жити, мабуть, оце останні роки тут. Війна не щадить нікого», — продовжив сусід.

Як розповіла журналістка Марія Малєвська у своїх соціальних мережах, Валерій працював системним адміністратором. Дар’я була ІТвницею.

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Відео instagram.com/malevska/

Нагадаємо, 26 листопада близько п’ятої ранку російські «Шахеди» атакували Харків: у Новобаварському районі безпілотник влетів у квартиру на 15-му поверсі, вбивши подружжя, також є влучання у Холодногірському районі.

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