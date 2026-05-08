У Харкові загинув 4-річний хлопчик: спливли моторошні подробиці трагедії
Поліція затримала харків’янку, чий 4-річний син випав з вікна четвертого поверху.
У Харкові 29-річну жінку взяли під варту за підозрою у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною та залишенні малолітнього в небезпеці. Її 4-річний син загинув після падіння з вікна четвертого поверху, поки мати була відсутня вдома.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Повідомляється, що інцидент стався 7 травня 2026 року близько 13:20 у будинку на проспекті Ново-Баварському. За даними слідства, 4-річний хлопчик перебував у квартирі без нагляду дорослих разом зі своєю молодшою сестрою. Попередньо встановлено, що дитина вилізла на підвіконня, втратила рівновагу та випала з вікна.
У прокуратурі повідомили, що від отриманих травм хлопчик помер у кареті екстреної медичної допомоги дорогою до лікарні. Після прибуття на місце події правоохоронці потрапили до зачиненої квартири. Там вони виявили дівчинку 2023 року народження. У дитини були ознаки зневоднення, медики надали їй необхідну допомогу.
Слідство встановило, що мати залишила дітей самих і пішла у справах. Наразі жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури Харкова жінці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки);
ч. 3 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги малолітньої дитини, яка перебувала в небезпечному для життя стані).
Нагадаємо, у Києві судитимуть колишню лікарку-педіатриню, чия помилка у діагнозі призвела до смерті 8-річної дитини. Замість небезпечної пневмонії медик діагностувала дівчинці звичайне ГРВІ.