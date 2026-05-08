ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

У Харкові загинув 4-річний хлопчик: спливли моторошні подробиці трагедії

Поліція затримала харків’янку, чий 4-річний син випав з вікна четвертого поверху.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна

У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна / © Офіс Генерального прокурора

У Харкові 29-річну жінку взяли під варту за підозрою у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною та залишенні малолітнього в небезпеці. Її 4-річний син загинув після падіння з вікна четвертого поверху, поки мати була відсутня вдома.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Повідомляється, що інцидент стався 7 травня 2026 року близько 13:20 у будинку на проспекті Ново-Баварському. За даними слідства, 4-річний хлопчик перебував у квартирі без нагляду дорослих разом зі своєю молодшою сестрою. Попередньо встановлено, що дитина вилізла на підвіконня, втратила рівновагу та випала з вікна.

У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна / © Офіс Генерального прокурора

У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна / © Офіс Генерального прокурора

У прокуратурі повідомили, що від отриманих травм хлопчик помер у кареті екстреної медичної допомоги дорогою до лікарні. Після прибуття на місце події правоохоронці потрапили до зачиненої квартири. Там вони виявили дівчинку 2023 року народження. У дитини були ознаки зневоднення, медики надали їй необхідну допомогу.

У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна / © Офіс Генерального прокурора

У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна / © Офіс Генерального прокурора

Слідство встановило, що мати залишила дітей самих і пішла у справах. Наразі жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури Харкова жінці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки);

  • ч. 3 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги малолітньої дитини, яка перебувала в небезпечному для життя стані).

У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна / © Офіс Генерального прокурора

У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна / © Офіс Генерального прокурора

У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна / © Офіс Генерального прокурора

У Харкові 4-річна дитина загинула після падіння з вікна / © Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишню лікарку-педіатриню, чия помилка у діагнозі призвела до смерті 8-річної дитини. Замість небезпечної пневмонії медик діагностувала дівчинці звичайне ГРВІ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
276
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie