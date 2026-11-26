У Харкові вбили майора ЗСУ / © СБУ

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Спільно з Національною поліцією Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українського військового на замовлення російських спецслужб. Майора Збройних сил України застрелили ввечері 22 листопада в Харкові. Після злочину виконавець намагався втекти з міста, але правоохоронці розшукали його у Вінницькій області.

Про затримання повідомила СБУ.

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За даними слідства, військовослужбовець перебував у Харкові у службовому відрядженні. Його вбили трьома пострілами з пістолета Макарова — поранення були в спину та потилицю. Від зазнаних травм майор загинув на місці.

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За попередньою інформацією правоохоронців, військового заманили до місця злочину під приводом побачення з дівчиною.

Як російські спецслужби готували вбивство військового

Правоохоронці встановили особу ймовірного виконавця протягом трьох діб після вбивства. Його затримали у Вінницькій області. За інформацією СБУ, це 23-річний мешканець Могилева-Подільського, який раніше неодноразово був засуджений за майнові злочини, зокрема крадіжки, та нещодавно вийшов із місць позбавлення волі.

За версією слідства, російські спецслужби завербували чоловіка восени 2026 року. Він шукав можливості швидкого заробітку через Telegram-канали. За вбивство українського військового йому пообіцяли 15 тисяч доларів, однак винагороди він так і не отримав.

Для виконання завдання підозрюваний спеціально приїхав до Харкова за два дні до злочину. Він орендував квартиру в районі, який визначив російський куратор, та провів розвідку поблизу майбутнього місця вбивства.

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Як повідомляє СБУ, під час нападу виконавець підтримував відеозв’язок із представником російських спецслужб, який дистанційно координував його дії.

Після вбивства чоловік позбувся пістолета, переодягнувся та виїхав із Харкова. Згодом його затримали правоохоронці.

Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі повідомили затриманому про підозру за пунктами 6, 11 і 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

За цією статтею чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Операцію із затримання проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією. Процесуальне керівництво здійснювала Новобаварська окружна прокуратура Харкова.

Раніше йшлося про запобігання замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині. Російська ФСБ завербувала 19-річного мешканця Миколаєва, який мав застрелити чоловіка під час його ранкової прогулянки із собакою.

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