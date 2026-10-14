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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Харкові затримано ймовірного вбивцю п’ятьох бійців 72-ї ОМБр — ЗМІ

За даними ЗМІ, у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до розстрілу п’ятьох українських військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Вбивство бійців 72-ї ОМБр

Вбивство бійців 72-ї ОМБр

У Харкові затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивтва п’яти українських військовослужбовців 72-ї ОМБр.

Про це передає «Суспільне».

Як стверджують джерела видання у правоохоронних органах, нападника виявили в одному з районів Харкова. Чи дійсно він — російський військовий, що втік з полону, поки невідомо.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц» також написав у соцмережах про затримання нападника.

Також він опублікував фото ймовірного стрільця. Проте офіційної інформації, що це саме той нападник — немає.

На фото, як стверджує «Штефан» — ймовірний стрілець, що вбив військових

На фото, як стверджує «Штефан» — ймовірний стрілець, що вбив військових

Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня, невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї та вбив п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у селі Кутузівка на Харківщині.

За попередньою інформацією, напад тривав близько двох годин, після чого стрілець утік.

У 72 бригаді підтвердили, що до події можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Росії. За однією з версій, відкрити вогонь міг російський солдат, якому вдалося втекти з полону.

Джерело BBC в поліції повідомило, що в області тим часом шукають двох російських полонених, які втекли.

У прокуратурі також розглядають версію, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи РФ.

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