У Харкові завершилася пошукова операція після удару РФ: знайшли ще одне тіло

Харків / © ДСНС

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На місці суботнього удару по цивільному підприємству у Харкові знайдено тіло шостої людини, яка вважалася зниклою.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соцмережах.

Пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів, закінчено.

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“Тіло шостої людини вилучили з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова.

Наразі пошуково-рятувальні заходи, які тривали цілодобово, завершено”, — додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вночі проти 7 червня армія РФ здійснила одну з найпотужніших атак на Харків. "Прильоти" були у двох районах - Київському та Основ'янському. Ворог застосував три ракети, п’ять КАБів, 4 РСЗВ і 48 БпЛА.

Зокрема, росіяни атакували одне з цивільних підприємств у Київському районі. Відомо, що п’ятьох працівників врятували. Втім, заблокованими залишалося тоді щонайменше шість осіб.

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Зауважимо, за даними ОВА, внаслідок влучання 40 дронів, чотирьох КАБів та ракети по території цього підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 кв м.