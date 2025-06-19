У Харкові завершили гасіння пожежі після обстрілу: ліквідація тривала майже два тижні

ДСНС

Реклама

У Харкові на цивільному підприємстві, яке постраждало внаслідок російської атаки в ніч проти 7 червня, рятувальники остаточно ліквідували масштабну пожежу.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, роботи з гасіння тривали 12 днів. У ліквідації наслідків удару брали участь підрозділи ДСНС і комунальна техніка.

Реклама

Після атаки на підприємстві кілька днів тривала пошукова операція. З-під уламків рятувальники дістали тіла шістьох загиблих цивільних осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники здійснили черговий масований комбінований удар по Харкову.