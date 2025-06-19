- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові завершили гасіння пожежі після обстрілу: ліквідація тривала майже два тижні
У Харкові остаточно загасили масштабну пожежу після обстрілу 7 червня. Під уламками знайшли тіла шести цивільних.
У Харкові на цивільному підприємстві, яке постраждало внаслідок російської атаки в ніч проти 7 червня, рятувальники остаточно ліквідували масштабну пожежу.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, роботи з гасіння тривали 12 днів. У ліквідації наслідків удару брали участь підрозділи ДСНС і комунальна техніка.
Після атаки на підприємстві кілька днів тривала пошукова операція. З-під уламків рятувальники дістали тіла шістьох загиблих цивільних осіб.
Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники здійснили черговий масований комбінований удар по Харкову.