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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Харкові завершили гасіння пожежі після обстрілу: ліквідація тривала майже два тижні

У Харкові остаточно загасили масштабну пожежу після обстрілу 7 червня. Під уламками знайшли тіла шести цивільних.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
ДСНС

ДСНС

У Харкові на цивільному підприємстві, яке постраждало внаслідок російської атаки в ніч проти 7 червня, рятувальники остаточно ліквідували масштабну пожежу.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, роботи з гасіння тривали 12 днів. У ліквідації наслідків удару брали участь підрозділи ДСНС і комунальна техніка.

Після атаки на підприємстві кілька днів тривала пошукова операція. З-під уламків рятувальники дістали тіла шістьох загиблих цивільних осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники здійснили черговий масований комбінований удар по Харкову.

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