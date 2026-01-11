- Дата публікації
-
У Харкові завершилися роботи на місці удару 2 січня: скільки людей загинуло
Внаслідок російського обстрілу 2 січня у Харкові загинуло 7 людей.
У Харкові завершилися роботи на місці російського удару 2 січня. Загинуло семеро людей.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Всього внаслідок обстрілу загинули 7 людей, серед яких 3-річний хлопчик», — написав він.
Посадовець висловив щирі співчуття рідним загиблих.
Також відомо, що 12 людей було врятовано.
На місці аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривали цілодобово понад 8 діб.
«Дякую екстреним і комунальним службам за витримку, професіоналізм та злагодженість дій», — зазначив Синєгубов.
Раніше ми повідомляли, що РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові 2 січня. За першими даними, було 12 поранених.
Стало відомо, що під завалами знайшли тіло маленького хлопчика. Попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю. Синєгубов уточнив, що загиблому хлопчикові було 3 роки.
Пізніше кількіст жертв зросла до шести.