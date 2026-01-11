У Харкові завершилися роботи на місці удару 2 січня: скільки людей загинуло

Харків

Реклама

У Харкові завершилися роботи на місці російського удару 2 січня. Загинуло семеро людей.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Всього внаслідок обстрілу загинули 7 людей, серед яких 3-річний хлопчик», — написав він.

Реклама

Посадовець висловив щирі співчуття рідним загиблих.

Також відомо, що 12 людей було врятовано.

На місці аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривали цілодобово понад 8 діб.

«Дякую екстреним і комунальним службам за витримку, професіоналізм та злагодженість дій», — зазначив Синєгубов.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові 2 січня. За першими даними, було 12 поранених.

Стало відомо, що під завалами знайшли тіло маленького хлопчика. Попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю. Синєгубов уточнив, що загиблому хлопчикові було 3 роки.

Пізніше кількіст жертв зросла до шести.