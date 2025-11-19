У Харкові збільшується кількість постраждалих від масованої атаки дронами: 32 поранених, серед них — 9-річна дівчинка

Харків / © із соцмереж

Реклама

У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки ворожих безпілотників.

Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 32 осіб. Серед поранених — 9-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

Один з ударів прийшовся на подвір’я школи у Слобідському районі міста. На місці працюють рятувальники, медичні бригади та комунальні служби. Триває уточнення інформації щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилося відео наслідків обстрілу Балаклії.