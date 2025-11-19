- Дата публікації
У Харкові збільшується кількість постраждалих від масованої атаки дронами: 32 поранених, серед них — 9-річна дівчинка
У Харкові після нічної атаки дронами кількість постраждалих зростає
У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки ворожих безпілотників.
Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 32 осіб. Серед поранених — 9-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають їй всю необхідну допомогу.
Один з ударів прийшовся на подвір’я школи у Слобідському районі міста. На місці працюють рятувальники, медичні бригади та комунальні служби. Триває уточнення інформації щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих.
