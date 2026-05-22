У Харкові жінка жорстоко побила сина на очах у людей: дитина в синцях (фото)

У Харкові з родини вилучили 6-річного хлопчика, якого побила мама / © Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці негайно вилучили 6-річного хлопчика з родини після появи у Мережі шокувальних кадрів. На відео мати жорстоко б’є дитину та нецензурно лається.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

21 травня в медіа з’явилося відео, на якому жінка в лісовому масиві поблизу П’ятихаток у Харкові нецензурно висловлюється та завдає ударів своєму малолітньому сину.

Правоохоронці встановили особу жінки — нею виявилася 50-річна харків’янка. За адресою проживання родини виїхали прокурор Київської окружної прокуратури Харкова разом із працівниками ювенальної превенції, представниками Служби у справах дітей та спеціалістами міського центру соціальних служб «Довіра».

Під час перевірки з’ясувалося, що 6-річний хлопчик мешкав із матір’ю та бабусею в неналежних санітарних умовах. Також медичні працівники зафіксували у дитини синець у ділянці попереку.

За підсумками обстеження було ухвалено рішення терміново вилучити дитину з небезпечного середовища. Наразі хлопчик перебуває у медичному закладі.

Щодо матері правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею про вчинення домашнього насильства повторно протягом року. Крім того, жінці винесли терміновий заборонний припис.

Умови, в яких жив 6-річня хлопчик / © Харківська обласна прокуратура

