Укрaїнa
142
1 хв

У Харкові зіткнулися автомобіль Toyota, тролейбус та автобус: постраждали восьмеро людей (фото)

Внаслідок аварії постраждали шестеро пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика.

Світлана Несчетна
ДТП у Харкові з автівкою Toyota, тролейбусом та автобусом

ДТП у Харкові з автівкою Toyota, тролейбусом та автобусом / © Facebook/Поліція Харківщини

У Харкові сталася ДТП за участю автівки Toyota, тролейбуса та автобуса. Є постраждалі.

Про це повідомила поліція Харківської області.

«23 серпня на проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса. Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика», — йдеться у повідомленні.

Усіх потерпілих доправлено до лікарні.

ДТП у Харкові з автівкою Toyota, тролейбусом та автобусом / © Facebook/Поліція Харківщини

ДТП у Харкові з автівкою Toyota, тролейбусом та автобусом / © Facebook/Поліція Харківщини

ДТП у Харкові з автівкою Toyota, тролейбусом та автобусом / © Facebook/Поліція Харківщини

ДТП у Харкові з автівкою Toyota, тролейбусом та автобусом / © Facebook/Поліція Харківщини

На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Наразі слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Всі обставини автопригоди встановлюються.

Нагадаємо, у Києві на зупинці маршрутка влетіла в автобус: є потерпілі. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.

