У Харкові зіткнулися автомобіль Toyota, тролейбус та автобус: постраждали восьмеро людей (фото)
Внаслідок аварії постраждали шестеро пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика.
У Харкові сталася ДТП за участю автівки Toyota, тролейбуса та автобуса. Є постраждалі.
Про це повідомила поліція Харківської області.
«23 серпня на проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса. Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика», — йдеться у повідомленні.
Усіх потерпілих доправлено до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Наразі слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Всі обставини автопригоди встановлюються.
