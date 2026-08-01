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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
79
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У Харкові зіткнулися рейсовий автобус і легковик: травмувалися люди (фото)

Унаслідок зіткнення травм зазнали п’ятеро людей, серед яких обидва водії та троє пасажирів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ДТП у Харкові

ДТП у Харкові / © Поліція Харківської області

У Холодногірському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса Mercedes-Benz та автомобіля Kia K5. Унаслідок зіткнення травм зазнали п’ятеро людей, серед яких обидва водії та троє пасажирів.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

«Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автобуса Mercedes-Benz, який здійснював регулярні пасажирські перевезення, під керуванням 36-річного водія та автомобіля Kia K5 під керуванням 63-річного чоловіка», — пишуть у поліції.

Унаслідок ДТП травми дітали п’ятеро людей: 36-річний водій автобуса, дві його пасажирки віком 37 та 44 роки, 63-річний водій легковика та його 52-річний пасажир.

Усім травмованим надається необхідна медична допомога.

ДТП у Харкові / © Поліція Харківської області

ДТП у Харкові / © Поліція Харківської області

ДТП у Харкові / © Поліція Харківської області

ДТП у Харкові / © Поліція Харківської області

ДТП у Харкові / © Поліція Харківської області

ДТП у Харкові / © Поліція Харківської області

Інформацію про аварію зареєстрували в Єдиному облік, вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Києві військовий у статусі СЗЧ на високій швидкості протаранив Volkswagen, водій якого загинув на місці від отриманих травм.

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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