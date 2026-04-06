У Харкові зросла кількість постраждалих через атаку РФ: подробиці (фото)

Наслідки атаки РФ на Харків 6 квітня 2026 року / © ДСНС

Російська армія завдала масованих ударів по Харкову та передмістю за допомогою БпЛА. Внаслідок обстрілів щонайменше п’ятеро людей отримали поранення, зафіксовані руйнування житлового фонду та цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За інформацією рятувальників у Київському районі міста ворожий дрон поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Вибухом зруйновано верхній поверх будівлі. Також пошкоджено автомобілі, що були припарковані поруч.

Ще один безпілотник вибухнув на відкритій місцевості поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено пасажирський автобус. Крім того, на одній із локацій виникла пожежа сухої рослинності на площі 100 кв.м, яку рятувальники оперативно ліквідували.

«Під час ліквідації наслідків першого обстрілу ворожі БпЛА атакували рятувальників. На щастя, особовий склад не постраждав», — зазначили у відомстві.

Внаслідок повторних влучань у місті пошкоджено вікна в навчальному закладі. Також зафіксовано масштабні займання сухої трави у Харкові та передмісті на площах 800 та 500 кв.м відповідно. Наразі на місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС, поліція, медики та комунальні служби, попри постійну загрозу нових ударів. Кількість постраждалих наразі уточнюється.

РФ атакувала Харків — що відомо

Нагадаємо, 6 квітня росіяни обстріляли Харків. Ворог ударив «Шахедом». Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту. Поранення отримав водій міського маршруту. Також пошкоджений мікроавтобус.

Також ми писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по навчальному закладу міста.