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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок удару балістикою

У Харкові збільшилася кількість постраждалих унаслідок удару балістикою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У Харкові 2 червня 2025 року зростала кількість потерпілих унаслідок удару по Харкову балістикою.

Мер міста Ігор Терехов заявив про це у повідомленні у соцмережах.

У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу - це попередня інформація. Більш детальні наслідки уточнюються. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався. Місце другого прильоту визначається.

У Холодногірському районі вже пʼятеро постраждалих, серед них семирічний хлопчик.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що:

  • Ще одна дитина потребує допомоги медиків. На цю хвилину, кількість постраждалих сягнула - шести.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Харкову і безпілотниками.

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