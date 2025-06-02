У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок удару балістикою

ППО / © ТСН.ua

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У Харкові 2 червня 2025 року зростала кількість потерпілих унаслідок удару по Харкову балістикою.

Мер міста Ігор Терехов заявив про це у повідомленні у соцмережах.

У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу - це попередня інформація. Більш детальні наслідки уточнюються. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався. Місце другого прильоту визначається.

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У Холодногірському районі вже пʼятеро постраждалих, серед них семирічний хлопчик.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що:

Ще одна дитина потребує допомоги медиків. На цю хвилину, кількість постраждалих сягнула - шести.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Харкову і безпілотниками.