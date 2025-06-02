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У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок удару балістикою
У Харкові збільшилася кількість постраждалих унаслідок удару балістикою.
У Харкові 2 червня 2025 року зростала кількість потерпілих унаслідок удару по Харкову балістикою.
Мер міста Ігор Терехов заявив про це у повідомленні у соцмережах.
У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу - це попередня інформація. Більш детальні наслідки уточнюються. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався. Місце другого прильоту визначається.
У Холодногірському районі вже пʼятеро постраждалих, серед них семирічний хлопчик.
Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що:
Ще одна дитина потребує допомоги медиків. На цю хвилину, кількість постраждалих сягнула - шести.
Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Харкову і безпілотниками.