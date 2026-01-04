- Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару
Виявлено фрагменти тіла ще одного загиблого в Харкові.
У Харкові на місці ракетного удару, завданого Росією 2 січня по житловому масиву міста, знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram.
«На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від пʼятничних вибухів зросла до пʼяти», — написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 січня в Харкові під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору міста. Пряме влучення припало на п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі.
Президент України Володимир Зеленський та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляли, що для атаки по житловій забудові російські війська застосували дві ракети.