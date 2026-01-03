ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
352
1 хв

У Харкові зросла кількість жертв ракетного удару Росії

Рятувально-пошукова операція на місці воєнного злочину російської армії триває.

Богдан Скаврон
Наслідки атаки на Харків 2 січня

Наслідки атаки на Харків 2 січня / © ДСНС

На місці ракетного удару, завданого 2 січня російською терористичною армією по житловому масиву міста Харкова, знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, рятувально-пошукова операція на місці чергового воєнного злочину російської армії триває.

Раніше повідомлялося, що під завалами зруйнованого російською ракетою п’ятиповерхового будинку в Харкові знайшли тіло дитини.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей — 3-річний хлопчик і його 22-річна мама. Поранення дістали 27 людей, семеро з них перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, напередодні, 2 січня, російські терористи знову атакували Харків. Ворог вдарив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.

352
