У Харкові зростає кількість постраждалих після удару КАБом: серед травмованих — 6-річна дитина

Швидка допомога / © УНІАН

Реклама

У Харкові збільшується кількість постраждалих після російського удару КАБом по Холодногірському району міста, який стався вночі 20 червня.

Як повідомив голова Олег Синєгубов, спочатку було відомо про п’ятьох постраждалих. Згодом уточнили, що травм зазнали 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна і 87-річна жінки, а також 6-річна дитина.

Пізніше по медичну допомогу звернувся ще один 66-річний чоловік. Наразі лікарі оглядають ще двох постраждалих, тому кількість травмованих може зрости.

Реклама

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

На місці удару працюють рятувальники, екстрені служби та медики, триває ліквідація наслідків обстрілу.

У ніч проти 15 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні з застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного й наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

Новини партнерів