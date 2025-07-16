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- Укрaїнa
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У Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто
Росіяни атакували Харків “Шахедами”.
Станом на 00:20 16 липня 2025 року відомо уже про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків.
Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Їм надається медична допомога.
Нагадаємо, що росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог.
Аналітики повідомили, куди рухається ворог.