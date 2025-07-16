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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
208
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1 хв

У Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто

Росіяни атакували Харків “Шахедами”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Станом на 00:20 16 липня 2025 року відомо уже про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків

Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, що росіяни рухаються вперед: стало відомо, де просунувся ворог.

Аналітики повідомили, куди рухається ворог.

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