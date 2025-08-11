ТСН у соціальних мережах

У Херсоні 18-річний зловмисник побив та зґвалтував 71-річну сусідку

Поліцейські «по гарячих слідах» затримали 18-річного ґвалтівника пенсіонерки.

У Херсоні 18-річний раніше судимий зґвалтував літню сусідку

У Херсоні 18-річний раніше судимий зґвалтував літню сусідку / © Freepik

У Херсоні 18-річний зловмисник побив і зґвалтував 71-річну сусідку.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Інцидент стався вчора, 10 серпня. До поліції зателефонувала місцева жителька та повідомила, що її сусідку зґвалтували.

Як виявилося, 18-річний зловмисник розбив вікно в будинку 71-річної сусідки, проник всередину приміщення, побив літню жінку і зґвалтував її.

У потерпілої діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, забої тіла та доправили до лікарні. Юного зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Як виявилося, у свої 18 він вже був раніше судимий за майнові злочини.

Нині йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. «зґвалтування». Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

