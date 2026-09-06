У Херсоні обвалився під’їзд будинку після удару КАБ (фото)

РФ знищує Херсон / © Getty Images

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Росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки поранення отримали троє осіб.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

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У Мережі з’явилося фото з місця події.

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Росія атакувала Херсон

Напередодні російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні. Внаслідок удару постраждала родина з двома дітьми — четверо людей отримали травми та поранення.

За даними ОВА, російські війська за добу вбили двох цивільних та поранили ще 19 мешканців Херсонщини, серед постраждалих — двоє підлітків і медсестра. Атаки з авіації, артилерії та дронів різних модифікацій тривали цілодобово.

Нагадаємо, у Чорнобаївці окупанти атакували ударними безпілотниками типу «Shahed» пасажирський поїзд. Постраждала 55-річна жінка, якій діагностували акубаротравму, поранення руки та закриту черепно-мозкову травму, — її госпіталізували. Внаслідок удару пошкоджено два тепловози.

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