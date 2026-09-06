- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
У Херсоні обвалився під’їзд будинку після удару КАБ (фото)
Частина будинку фактично знищена. За останніми даними, троє осіб отримали троє осіб.
Росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки поранення отримали троє осіб.
Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.
У Мережі з’явилося фото з місця події.
Напередодні російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні. Внаслідок удару постраждала родина з двома дітьми — четверо людей отримали травми та поранення.
За даними ОВА, російські війська за добу вбили двох цивільних та поранили ще 19 мешканців Херсонщини, серед постраждалих — двоє підлітків і медсестра. Атаки з авіації, артилерії та дронів різних модифікацій тривали цілодобово.
Нагадаємо, у Чорнобаївці окупанти атакували ударними безпілотниками типу «Shahed» пасажирський поїзд. Постраждала 55-річна жінка, якій діагностували акубаротравму, поранення руки та закриту черепно-мозкову травму, — її госпіталізували. Внаслідок удару пошкоджено два тепловози.