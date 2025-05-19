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У Херсоні оштрафували чоловіка, який неправильно припаркувався, щоб сховатися від дрона — соцмережі
У Херсоні чоловіка нібито оштрафували за те, що він неправильно припаркував авто під час нальоту на місто ворожих дронів.
У Мережі з’явилося відео з Херсона, де автор стверджує, що поліція хоче його оштрафувати за зупинку в недозволеному місці під час атаки дронів.
Відповідний ролик поширили місцеві Telegram-канали.
«Чоловік пояснює, що зупинився не з власної волі — ховався від дронів. Відео швидко набрало обговорення в соцмережах і вже потрапило в поле зору російської пропаганди, яка намагається перекрутити його зміст», — йдеться в повідомленні.
В іншому пабліку закликають пресслужбу поліції надати коментар, як так сталося і що відбувається на відео, і як треба діяти в таких ситуаціях, щоб не отримувати штрафи.
«Через дрони у місті порушують все, сенсу приховувати це немає і «дронова проблема» стосується будь-яких водіїв», — зазначають у пабліку.
Правоохоронці поки не коментували інцидент.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні росіяни обстріляли залізничний вокзал.