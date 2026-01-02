У Херсоні росіяни вдарили по машині "швидкої": є постраждалий

Російський дрон / © Associated Press

Російські війська ввечері 1 січня у Херсоні атакували з дрона машину екстреної медичної допомоги. Постраждав 70-річний водій «швидкої».

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Близько 22:00 російські загарбники скинули з безпілотника вибухівку на бригаду «екстренки», яка приїхала до Дніпровського району на виклик до поранених.

Через ворожий удар пошкоджено автомобіль швидкої допомоги та постраждав 70-річний водій. Чоловік зазнав мінно-вибухової та закритої черепно-мозкової травми та отримав контузію. Його доправили до лікарні у стані середньої важкості.

Нагадаємо, увечері 1 січня російські війська атакували з дрона двох жителів Дніпровського району Херсона, внаслідок чого 40-річна жінка і 52-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг.