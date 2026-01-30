ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
506
1 хв

У Херсоні росіяни вгатили по маршрутці — є жертви

Смертельний удар по Херсону стався сьогодні. Місцева влада повідомляє про загиблих та постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці влучання: Фото: Телеграм

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 30 січня, росіяни атакували маршрутку у Херсоні.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро — дістали поранення», — коротко зазначив він.

За даними Прокудіна, минулої доби через російську агресію троє людей загинули, ще 10 — дістали поранення.

Згодом окупанти знову атакували громадський транспорт у Херсоні. Цього разу вони з дрона вдарили по тролейбусу в Дніпровському районі.

На щастя, люди не травмувались. Пошкоджено транспортний засіб.

Росіяни атакують мирних жителів

Нагадаємо, у Херсоні російський безпілотник типу «Молния» влучив у багатоповерхівку. Поранень зазнала 72-річна жінка. Вона дістала контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Нещодавно у Херсоні росіяни вдарили по машині «швидкої», є постраждалий. Загарбники підступно атакували медиків, які приїхали до Дніпровського району на виклик до поранених.

506
