Жінку забрали до лікарні / © УНІАН

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Сьогодні, 11 липня, у Корабельному районі Херсона російський дрон атакував 76-річну жінку.

Про це повідомили в МВА.

«Постраждалу доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та вогнепальним осколковим поранення обох ніг», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 6 липня росіяни скинули вибухівку на авто з людьми — двоє загиблих.

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії від перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди. Росіяни обстрілюють Херсон з РСЗВ, націлюючись на цивільні об’єкти.

Окупанти також використовують дрони та артилерію, атакуючи критичну інфраструктуру і полюючи за людьми та машинами в місті.

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