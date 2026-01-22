У Херсоні російський дрон влучив у багатоповерхівку: які наслідки

Херсон / © ДСНС

У Херсоні російський безпілотник типу «Молнія» влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація у Telegram.

Надзвичайна подія сталася у понеділок, 21 січня, ввечері у Центральному районі міста.

Поранень зазнала 72-річна жінка. Вона отримала контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, зазначили у Херсонській МВА.

Атака на Херсонську громаду

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове.

Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки.

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, п’ятеро — зазнали поранень.

Нагадаємо, у Херсоні росіяни вдарили по машині «швидкої», є постраждалий. Загарбники підступно атакували медиків, які приїхали до Дніпровського району на виклик до поранених.