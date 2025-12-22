У Херсоні внаслідок атаки дрона поранено двох людей

Херсон / © Getty Images

Близько 19:15 у Дніпровському районі Херсона ворожий безпілотник атакував мирних жителів.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської МВА в Telegram.

Унаслідок удару поранення дістали 27-річна жінка та 35-річний чоловік. Обоє зазнали мінно-вибухових травм і уламкових поранень.

Постраждалих співробітники поліції оперативно доставили до медичного закладу. Лікарі надають їм необхідну допомогу та проводять дообстеження.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що через російські удари по Україні Херсон та частина області залишилися без світла. Жителі, зокрема Дар’ївської громади, зазначали, що в деяких селах світла немає ще від 12 грудня, і дуже чутно обстріли Херсона.