У Херсоні вибухівка розірвала руку чоловіку: подробиці інциденту

Граната / © УНІАН

Реклама

23 червня, у Херсоні стався інцидент із серйозними наслідками для місцевого мешканця. 28-річний чоловік підібрав невідомий вибуховий предмет, який раптово здетонував просто в нього в руках.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

За попередньою інформацією, вибухівка спричинила важкі тілесні ушкодження. Постраждалий зазнав вибухової травми, а також множинних переломів кісток руки.

Реклама

На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Чоловіка доправили до лікарні. За словами лікарів, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Наразі невідомо, що саме за предмет вибухнув — слідчі встановлюють обставини інциденту, а також походження небезпечного об’єкта. У місті вже не вперше трапляються випадки травмування громадян через залишені або знайдені вибухонебезпечні предмети, що залишилися після бойових дій або були навмисно підкинуті.

Нагадаємо, в Чернівецькій області перекинувся трактор. Місцевий житель не впорався з керуванням трактора під час проведення господарських робіт у полі.Він загинув на місці.