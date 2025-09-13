У Хмельницькій області двоє чоловіків зґвалтували неповнолітню дівчину: як їх покарали (фото)

Суд / © khmel.gp.gov.ua

Реклама

У Хмельницькій області двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню дівчину. Про це повідомила регіональна прокуратура в суботу, 13 вересня.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

«Подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її. Їх було затримано правоохоронцями 12 вересня», — йдеться в повідомленні.

Реклама

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею про зґвалтування неповнолітньої, вчинене групою осіб. Обом чоловікам суд призначив арешт із забороною внесення застави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував жінку після того, як нібито «вона відмовилась вийти за нього заміж».