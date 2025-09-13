- Дата публікації
У Хмельницькій області двоє чоловіків зґвалтували неповнолітню дівчину: як їх покарали (фото)
Правоохоронці затримали чоловіків наступного дня після інциденту.
У Хмельницькій області двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню дівчину. Про це повідомила регіональна прокуратура в суботу, 13 вересня.
Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
«Подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її. Їх було затримано правоохоронцями 12 вересня», — йдеться в повідомленні.
За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею про зґвалтування неповнолітньої, вчинене групою осіб. Обом чоловікам суд призначив арешт із забороною внесення застави.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував жінку після того, як нібито «вона відмовилась вийти за нього заміж».