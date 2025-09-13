ТСН у соціальних мережах

521
1 хв

У Хмельницькій області двоє чоловіків зґвалтували неповнолітню дівчину: як їх покарали (фото)

Правоохоронці затримали чоловіків наступного дня після інциденту.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Суд

Суд / © khmel.gp.gov.ua

У Хмельницькій області двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню дівчину. Про це повідомила регіональна прокуратура в суботу, 13 вересня.

«Подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її. Їх було затримано правоохоронцями 12 вересня», — йдеться в повідомленні.

/ © khmel.gp.gov.ua

© khmel.gp.gov.ua

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею про зґвалтування неповнолітньої, вчинене групою осіб. Обом чоловікам суд призначив арешт із забороною внесення застави.

/ © khmel.gp.gov.ua

© khmel.gp.gov.ua

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував жінку після того, як нібито «вона відмовилась вийти за нього заміж».

521
