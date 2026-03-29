У Хмельницькій області гриміли вибухи — що відомо

В області працювали сили ППО. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.

РФ атакувала Хмельницьку область

РФ атакувала Хмельницьку область / © Associated Press

Уночі росіяни атакували Хмельницьку область. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

«Станом на зараз інформація про загиблих, травмованих не надходила. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням. Енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів», — зазначив він.

Нагадаємо, що поблизу Миколаєва внаслідок ворожої атаки постраждали семеро дітей. Усі вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

