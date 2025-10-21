У Хмельницькому чоловік підірвав гранату вдома: як йго покарали

Засуджений / © Національна поліція Хмельницької області

Хмельницький суд визнав 34-річного місцевого жителя винним у незаконному поводженні з вибуховими речовинами та призначив йому три роки позбавлення волі після інциденту з вибухом гранати у квартирі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Хмельницької області у Facebok.

Стало відомо, що подія сталася в липні цього року в одній із квартир багатоповерхового будинку на вулиці Зарічанській.

За даними слідства, чоловік демонстрував своїй співмешканці гранату Ф-1 і, витягнувши з неї запобіжну чеку, спричинив вибух. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Після інциденту фігурант залишив місце події, однак поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

