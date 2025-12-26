ТСН у соціальних мережах

26.12.2025
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

У Хмельницькому чоловік погрожував вибухом у будівлі ТЦК: як його покарали

52-річний хмельничанин зателефонував до поліції та заявив про замінування ТЦК. Вибухівки не виявили. Тепер чоловік відбуватиме термін.

Віра Хмельницька
Хулігана покарано

Хулігана покаран / © Associated Press

Житель Хмельницького у стані алкогольного сп’яніння зателефонував на лінію «102» та повідомив про «замінування» ТЦК.

Про це йдеться у повідомленні Хмельницької обласної прокуратури.

«52-річного місцевого жителя визнано винним у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (ч. 2 ст. 259 КК України)», — йдеться у повідомленні відомства.

Відомо, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння зателефонував на лінію «102» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про замінування приміщення Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Мінера» затримано в порядку ст.208 КПК України та призначено покарання — 5 років 2 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік зателефонував до поліції та заявив про замінування ТРЦ.

