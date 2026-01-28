У Хмельницькому чоловік вимагав інтиму від жінки: він вигадав підступний план

У Хмельницькому колишній шантажував жінку інтимними фото / © Credits

У Хмельницькому покарали чоловіка, який шантажував жінку. Місцевий мешканець намагався змусити жінку до інтимної близькості, погрожуючи розповсюдити її приватні фото серед родичів та у соцмережах.

Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду.

Інтимні фото як інструмент тиску

Згідно з матеріалами судової справи, чоловік та жінка перебували у близьких стосунках з березня по серпень 2025 року. Під час листування у месенджерах обвинувачений отримав від партнерки її інтимні знімки.

Коли жінка почала уникати зустрічей із ним, чоловік вирішив використати ці фото для шантажу. Слідство встановило, що протягом серпня та вересня він систематично надсилав потерпілій текстові та аудіоповідомлення з вимогою сексу.

Погрози «вигаданим відео»

Аби зробити тиск ефективнішим, шантажист погрожував надіслати приватні знімки, а також вигадані ним інтимні відеозаписи до різних груп у соціальних мережах. Окрім того, він обіцяв «злити» компромат безпосередньо чоловіку потерпілої, її брату та іншим членам родини.

«Обвинувачений, керуючись спонуканням задоволення своїх сексуальних бажань, усвідомлюючи приниження честі та гідності потерпілої, висловлював вимогу про здійснення з ним акту сексуального характеру без її добровільної згоди», — йдеться у матеріалах суду.

Вирок суду

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та заявив, що щиро кається. Суд врахував, що підсудний раніше не мав проблем із законом та виховує малолітню дитину. Потерпіла також підтвердила обставини справи під час засідання.

Суд ухвалив:

Визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 154 КК України .

Призначити покарання у вигляді двох років обмеження волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий термін тривалістю один рік.

Якщо протягом цього року засуджений не вчинить нового правопорушення та виконуватиме покладені на нього обов’язки, він уникне реального ув’язнення.

