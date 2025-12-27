ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

У Хмельницькому гримлять вибухи

Місто атакують «Шахеди», працює ППО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У місті неспокійно

У місті неспокійно / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Хмельницькому зрання лунають вибухи. У місті працює ППО.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua.

Нагадаємо, в Україні триває повітряна тривога. Ворог атакує ракетами.

Окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури та будинки у Київській області, постраждав водій вантажівки, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

Раніше повідомлялося, що у Києві після атаки РФ змінено рух громадського транспорту, частина маршрутів не працює.

Також виникли пожежі щонайменше у чотирьох районах, пошкоджено 24-поверховий та 18-поверховий житлові будинки.

Кількість постраждалих від російського обстрілу по столиці зросла до п’яти, повідомив мер Віталій Кличко.

Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie