У Хмельницькому гримлять вибухи
Місто атакують «Шахеди», працює ППО.
У Хмельницькому зрання лунають вибухи. У місті працює ППО.
Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua.
Нагадаємо, в Україні триває повітряна тривога. Ворог атакує ракетами.
Окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури та будинки у Київській області, постраждав водій вантажівки, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.
Раніше повідомлялося, що у Києві після атаки РФ змінено рух громадського транспорту, частина маршрутів не працює.
Також виникли пожежі щонайменше у чотирьох районах, пошкоджено 24-поверховий та 18-поверховий житлові будинки.
Кількість постраждалих від російського обстрілу по столиці зросла до п’яти, повідомив мер Віталій Кличко.