- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2104
- Час на прочитання
- 1 хв
У Хмельницькому лев гуляв у дворі місцевих мешканців: з’явилося відео
Станом на зараз лева так і не знайшли, містян просять бути обережними, оскільки тварина агресивна.
Під вечір лев, який втік з реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому, гуляв у на Вудмолі у дворі місцевих мешканців.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Станом на зараз лева так і не знайшли.
Містян просять бути обережними. Тварина агресивна!
Нагадаємо, у Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання — у вольєрі виявили зламані замки. Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися.