У Хмельницькому лев гуляв у дворі місцевих мешканців: з’явилося відео

Під вечір лев, який втік з реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому, гуляв у на Вудмолі у дворі місцевих мешканців.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Станом на зараз лева так і не знайшли.

Містян просять бути обережними. Тварина агресивна!

Нагадаємо, у Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання — у вольєрі виявили зламані замки. Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися.