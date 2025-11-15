ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2104
1 хв

У Хмельницькому лев гуляв у дворі місцевих мешканців: з’явилося відео

Станом на зараз лева так і не знайшли, містян просять бути обережними, оскільки тварина агресивна.

Світлана Несчетна
Лев в одному з дворів Хмельницького

Лев в одному з дворів Хмельницького / © скриншот з відео

Під вечір лев, який втік з реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому, гуляв у на Вудмолі у дворі місцевих мешканців.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Станом на зараз лева так і не знайшли.

Містян просять бути обережними. Тварина агресивна!

Нагадаємо, у Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання — у вольєрі виявили зламані замки. Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися.

2104
