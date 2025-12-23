Вибух. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 23 грудня під час масованої атаки у Хмельницькому лунають вибухи. Повітряна тривога у регіоні триває від 05:06.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

«У Хмельницькому сталися сильні вибухи. У місті чутно звук „Шахедів“, — повідомили наші кореспонденти.

Реклама

Моніторингові канали повідомляють, що над територією міста фіксують кілька безпілотників. Крилаті ракети оминули обласний центр.

За даними наших кореспондентів, у Хмельницькому та місцями на території області зникло світло. У деяких населених пунктах світла нема вже майже дві години. Наразі інформації від обленерго щодо відключень немає.

Як повідомлялося, від світанку РФ атакує Івано-Франківську область, вдаривши по Бурштину «Шахедами». В місті було чутно звуки вибухів. Працювали сили ППО.