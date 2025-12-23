- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2412
- Час на прочитання
- 1 хв
У Хмельницькому лунають вибухи
В обласному центрі фіксують російські безпілотники.
Зранку 23 грудня під час масованої атаки у Хмельницькому лунають вибухи. Повітряна тривога у регіоні триває від 05:06.
Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.
«У Хмельницькому сталися сильні вибухи. У місті чутно звук „Шахедів“, — повідомили наші кореспонденти.
Моніторингові канали повідомляють, що над територією міста фіксують кілька безпілотників. Крилаті ракети оминули обласний центр.
За даними наших кореспондентів, у Хмельницькому та місцями на території області зникло світло. У деяких населених пунктах світла нема вже майже дві години. Наразі інформації від обленерго щодо відключень немає.
Як повідомлялося, від світанку РФ атакує Івано-Франківську область, вдаривши по Бурштину «Шахедами». В місті було чутно звуки вибухів. Працювали сили ППО.