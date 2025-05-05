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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Хмельницькому маршрутку переслідували три екіпажі патрульної поліції: з’явилося відео

У соцмережах поширили відео переслідування маршрутного таксі трьома екіпажами патрульної поліції.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Патрульна поліція

Патрульна поліція / © Facebook / Патрульна поліція Києва

У Хмельницькому поліція влаштувала гонитву за маршруткою. Її переслідували три екіпажі патрульної поліції.

Про це повідомляє «Поділля News».

Погоня за маршруткою почалася біля Хмельницької обласної філармонії (принаймні, з цього моменту її показали на відео), далі автомобілі доїхали до перетину вулиць Кам’янецька та Володимирська. Що робила маршрутка біля філармонії, невідомо, адже маршрути громадського транспорту там відсутні. За що переслідували водія громадського транспорту, також поки що залишається таємницею.

На перехресті на вулиці Кам’янецькій рух маршрутці заблокували патрульним авто, водія намагалися «дістати» з кабіни п’ятеро правоохоронців, однак він «розштовхав» їх і втік в арку в напрямку собору.

Нагадаємо, на Львівщині депутат Мостиської міськради, тікаючи від копів, потрощив три патрульні авто.

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