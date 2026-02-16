У Хмельницькому під час затримання чоловіка поліцейський зламав йому ногу та ребро

Поліцейському світить термін / © Associated Press

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Хмельницького, який під час перевірки військово-облікових документів побив чоловіка. Потерпілий отримав переломи ноги, ребра та носа, а також травму колінного суглоба.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Інцидент трапився під час спільних заходів із представниками ТЦК та СП на території речового ринку. Один із продавців, побачивши перевірку, почав тікати. Правоохоронець наздогнав його та під час затримання кілька разів ударив.

За даними слідства, підозрюваний спершу вдарив чоловіка по нозі, через що той впав, однак зміг підвестися. Згодом правоохоронець знову його наздогнав, повалив на землю та вдарив коліном у груди, голову та обличчя. У цей момент чоловік уже не чинив опору. Проте після сутички він зміг утекти.

Унаслідок інциденту потерпілий отримав перелом ноги, ребра та носа, а також травму колінного суглоба. Згідно з висновком експертизи, це ушкодження середнього та легкого ступеня тяжкості.

Правоохоронця підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством без ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Нагадаємо, у Києві під час комендантської години було затримано чоловіка, якому стало зле. На місце викликали медиків, однак він помер.