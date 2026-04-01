У Хмельницькому після атаки дрона спалахнула пожежа
Ударний безпілотник спричинив пожежу на одному з підприємств у Хмельницькому.
Внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника в ніч проти 1 квітня виникла пожежа на одному з підприємств Хмельниччини.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з підприємств в обласному центрі. Наразі її локалізовують підрозділи ДСНС», — йдеться у повідомленні.
Він також повідомив, що наразі інформації про загиблих та травмованих немає.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 1 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські війська намагаються змінювати тактику застосування ударних безпілотників і модернізують їх, однак українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати високі результати.